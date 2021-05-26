Москва, , 11:30 — REGNUM Защита осужденного российского актёра Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на определение Московского городского суда, сообщили 26 мая в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов … Они просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2020 года Ефремов в центре Москвы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров умер от полученных травм утром следующего дня.

В сентябре суд признал Ефремова виновным в совершении ДТП, повлёкшем смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы. 22 октября суд смягчил приговор, срок тюремного заключения изменен с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.

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