Ярославль, , 11:30 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля не получили текст отчёта о результатах деятельности мэра и мэрии города за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Ярославля Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Сам отчёт должен прозвучать на заседании муниципалитета 2 июня. Перед этим его рассматривает профильная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Её заседание было запланировано на 26 мая. Депутаты должны получить материалы за три дня до заседания. Однако отчёта они так и не увидели. Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов рассказал народным избранникам, что мэрия не успела подготовиться.

«Прошу снять с рассмотрения и перенести на внеочередное заседание комиссии вопрос об информации мэрии о результатах деятельности мэрии города за 2020 год. Дело в том, что в настоящее время работа над формирование отчёта продолжается. Было совещание только что сегодня с утра, и есть необходимость ещё материалы проработать», — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Депутатов такая позиция исполнительной власти удивила. В прошлые годы мэрия успевала за пять месяцев составить отчёт о работе.

«Естественно, при отсутствии материалов по вопросу мы перенесём, однако напоминаем, что отчёт идёт за 2020 год, а сегодня середина 2021. И опять-таки в пожарном режиме за час до комиссии. Выношу на голосование вопрос о снятии вопроса №1 с повестки дня», — сказал заместитель председателя комиссии Михаил Писарец.

Похоже, мэр Ярославля не торопиться с отчётом, чтобы не выносить его обсуждение в публичную плоскость. Ярославцы не увидели и само обсуждение вопроса. Прямая трансляция из зала заседаний муниципалитета 26 мая не работала. Народные избранники опасаются, что не будет трансляции и 2 июня — во время самого отчёта.

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