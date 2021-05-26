Мэр Ярославля не успел подготовить отчёт о работе за 2020 год вовремя
Ярославль, 26 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля не получили текст отчёта о результатах деятельности мэра и мэрии города за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сам отчёт должен прозвучать на заседании муниципалитета 2 июня. Перед этим его рассматривает профильная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Её заседание было запланировано на 26 мая. Депутаты должны получить материалы за три дня до заседания. Однако отчёта они так и не увидели. Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов рассказал народным избранникам, что мэрия не успела подготовиться.
Депутатов такая позиция исполнительной власти удивила. В прошлые годы мэрия успевала за пять месяцев составить отчёт о работе.
Похоже, мэр Ярославля не торопится с отчётом, чтобы не выносить его обсуждение в публичную плоскость. Ярославцы не увидели и самого обсуждения вопроса. Прямая трансляция из зала заседаний муниципалитета 26 мая не работала. Народные избранники опасаются, что не будет трансляции и 2 июня — во время самого отчёта.