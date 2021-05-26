Аксай, Ростовская область, , 11:29 — REGNUM В Аксае якобы установлены ограничения в день приезда губернатора Ростовской области Василия Голубева. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Внимание! В связи с открытием нового спортивного комплекса на спортивную площадку ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» прибудет губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев с делегацией. Просьба в понедельник, 18 июня, не приближаться к стадиону (не выносить мусор). Явка всех обучающихся в парадной форме (белый верх, тёмный низ) и туфли», — сказано в объявлении.

ИА REGNUM обращает внимание на то, что 18 июня 2021 года выпадает на пятницу. Исходя из этого, объявление не является актуальным. На понедельник выпадал день 18 июня 2018 года. В этот день в Аксае донской губернатор вместе с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым открыли спортивный комплекс, построенный в рамках крупнейшей социальной программы «Газпром — детям».