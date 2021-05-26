Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области не исключается введение обязательной вакцинации от коронавируса в отдельных муниципалитетах, заявил журналистам главный санитарный врач региона, глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

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Руководитель объяснил, что решение о вводе обязательной вакцинации в Якутии (впрочем, позже власти заменили слово «обязательная» на «массовая») было обосновано ухудшением ситуации с заболеваемостью в республике.

«Мы у себя смотрим ситуацию, если она будет ухудшаться, то где-то, может быть на отдельных территориях, рассмотрим этот вопрос», — цитирует Козловского «Коммерсант».

Врач добавил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионе может быть рассмотрен, если динамика заболеваемости COVID-19 в области превысит средний уровень по России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что вакцинация от коронавируса останется добровольной в регионе.

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