Чита, , 11:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 26 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 060, причём 31 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 561 пациент (+17 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 833 человека (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за последние сутки), 22 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за последние сутки).

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