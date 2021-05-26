Ульяновск, , 11:27 — REGNUM В Ульяновской области горело ещё 0,1 гектара площадей сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отмечают, что за последние сутки пожарно-спасательные подразделения два раза выезжали на тушение сухой травы — в Ульяновск и Сенгилеевский район. Общая площадь возгорания за сутки превысила 0,11 гектара.

Новых лесных пожаров и термических точек не зарегистрировано.

Отметим, что с 31 мая по 5 июня в Ульяновской области пройдёт Поволжская экологическая неделя, в рамках которой состоится подведение итогов лесовосстановления и вручение лесопожарной техники.