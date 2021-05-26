Воронеж, , 11:27 — REGNUM В Воронежской области подтверждено ещё 147 случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 26 мая. Сутками ранее, 25 мая, сообщалось о 148 новых носителях инфекции.

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Число выздоровевших вновь оказалось ниже числа заразившихся — за сутки выписаны 140 человек. Статистика смертности от ковида выросла ещё на 12 случаев.

Всего на 26 мая в Воронежской области подтверждено 84 225 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 698 человек, скончались 3 469.