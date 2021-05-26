Волгоград, , 11:29 — REGNUM Провал диаметром порядка одного метра образовался на парковке у «Волгоград Арены». В мэрии считают, что просадка грунта случилась из-за недавних работ по перекладке инженерных сетей.

Тротуарная плитка провалилась на парковке со стороны проспекта Ленина. Яму огородили, в качестве маяка поставили ветку. Внутри провала виднеется пустота, уходящая под соседние плитки. В городской администрации пообещали заделать дыру, которая образовалась из-за недавней перекладки инженерных сетей, сообщает 26 мая издание «Новости Волгограда».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Волгограде провалился асфальт между зданиями областной администрации и детской музыкальной школы №1. Тогда из строя вышли несущие металлические балки, установленные над инженерными сетями более 40 лет назад.

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