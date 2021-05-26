Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 98 новых носителей коронавируса, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. Такое количество зараженных не выявлялось в регионе с конца марта. Об этом 26 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Суточная смертность от COVID-19 в Ленобласти также не уменьшается.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 25 мая было обнаружено в городах: Кудрово, Гатчина (по восемь), Всеволожск (шесть), Тихвин (пять), Лодейное Поле и в поселке Янино-1 (по четыре), Светогорск, Кингисепп (по три), Кириши, Выборг, Сланцы, Приозерск, Тосно, Бокситогорск, Сясьстрой, а также в пгт. им. Свердлова, поселках Михалёво, Петровское и в деревне Бегуницы (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 784 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 953 человека, в том числе 87 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1392 человека, в том числе восемь смертей зафиксировано 25 мая. Это на два летальных случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 26 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободна 161 койка (21,07%), в том числе в палатах реанимации — 88 коек.

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