Минск, , 11:24 — REGNUM По причине враждебного отношения западных стран к Белоруссии «назрела необходимость выработки ответных адекватных мер по защите суверенитета и независимости страны». Об этом 26 мая в Минске перед выступлением Александра Лукашенко с чрезвычайным заявлением сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко.

«Так называемый коллективный Запад в нарушение основных принципов и норм международного права предпринимает очередную попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Цель очевидна — под лозунгом демократии лишить белорусский народ права на определение своего пути развития, разрушить страну, превратив ее в плацдарм для реализации корыстных геополитических целей. Об этом неоднократно предупреждал нас глава государства», — заявил спикер нижней палаты Нацсобрания Белоруссии.

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Как сообщает госинформагентство БелТА, скандально известная пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала об участниках мероприятия: «На встречу приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди — политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры».

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