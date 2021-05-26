Милан, Италия, , 11:24 — REGNUM Итальянский футболист, чемпион Европы 1968 года Тарчизио Бурньич умер в возрасте 82 лет. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба миланского «Интера».

За время своей карьеры Бурньич играл за такие клубы, как «Удинезе», «Ювентус», Палермо», «Интер» и «Наполи».

В составе «Ювентуса» он один раз выиграл чемпионат Италии, а в «Интере» стал четырёхкратным чемпионом страны и по два раза выиграл Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. В составе «Наполи» он завоевал Кубок Италии.

В составе сборной Италии Бурньич стал чемпионом Европы в 1968 году и вице-чемпионом мира в 1970-м.

Бурньич завершил игровую карьеру в 1977 году, после чего до 2001 года был тренером.