Тегеран, , 11:26 — REGNUM Позиции по основным вопросам ядерной сделки согласованы иранской стороной со странами — участницами данного соглашения. Об этом 26 мая заявил президент Ирана Хасан Рухани, его выступление транслировало государственное телевидение страны.

«Мы согласовали позиции по важным и основным вопросам со (странами) «5+1» (Россия, Великобритания, Китай, Франция, США и Германия — ред.)», — сказал он.

Также иранский лидер уточнил, что Соединенные Штаты «должны быть первыми, кто вернется к исполнению своих обязательств».

«Как только мы увидим, что они это делают (исполняют свои обязательства по ядерной сделке — ред.), то тоже вернемся к исполнению обязательств», — подчеркнул Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время власти Ирана достигли такого уровня обогащения урана, какой есть только у стран «производящих ядерное оружие».