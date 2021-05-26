Пенза, , 11:28 — REGNUM В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

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Согласно документу, режим повышенной готовности на территории Пензенской области действует по 30 июня включительно.

Предыдущий срок действия ограничений истекал 31 мая.

ИА REGNUM напоминает, в образовательных учреждениях Пензенской области разрешили провести последние звонки и выпускные вечера в присутствии родителей. При этом обязательным условием осталось соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

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