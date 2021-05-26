Омск, , 11:24 — REGNUM Рабочий подозревается в убийстве своего коллеги в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областном следственном управлении СКР.

21 мая на территории КФХ в селе Щербаки обнаружили тело 35-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, рабочие КФХ распивали алкоголь. Они поссорились, не сумев решить, кто из них будет ставить забор. В ходе конфликта 58-летний рабочий избил младшего товарища. Телесные повреждения оказались смертельными.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке местный житель признан виновным в умышленном убийстве.

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