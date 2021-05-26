Уфа, , 11:25 — REGNUM Тело шестимесячной девочки было обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информацию о пожаре в п. Чишмы спасатели Чишминского района получили днем 26 мая. По тревоге были подняты 12 огнеборцев на пяти единицах техники.

Прибыв не место, спасатели установили, что горит одноэтажный жилой частный дом площадью 48 кв. метров. Вскоре они ликвидировали возгорание.

Отмечается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело погибшей девочки шести месяцев. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.