Берн, , 11:22 — REGNUM Власти Швейцарской Конфедерации испытывают гордость в связи с выбором Женевы в качестве места проведения саммита президентом России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает газета Tribune de Geneve.

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Издание отмечает, что это решение свидетельствует о дипломатическом успехе страны. «В соответствии со своей традицией конфиденциальности» Швейцария не устраивает шума, а «всего лишь выражает удовлетворение тем, что такая встреча могла состояться».

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Власти в Берне поздравляют себя с тем, что «роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признается и ценится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом официально подтвердил проведение встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. По данным администрации американского лидера главы государств встретятся в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021. Лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений.