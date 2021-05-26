Москва, , 11:21 — REGNUM Несмотря на то, что в мире наступает эпоха низкоуглеродной энергетики, природный газ остается перспективным ресурсом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о грядущем падении мирового спроса на углеводороды.

«Наступает эпоха низкоуглеродной энергетики, и проекты по производству водорода набирают популярность, — сказал Каленов. — В будущем экспорт водорода может вполне потеснить по объемам нефть и газ. По различным оценкам, к 2050 году объемы европейского рынка водорода могут превысить 150 млрд евро. И наша страна обладает значительным ресурсным и научно-техническим потенциалом в этой области. Российские компании уже имеют соответствующие технологии и могут достигнуть тут значительных успехов».

Каленов, однако, уточнил, что газ как энергоноситель по-прежнему остается перспективным.

«Причиной этого в том числе являются и экологические факторы. За последнее десятилетие потребление газа в мире возросло на 20%. На мировом рынке газа Россия является ключевым игроком и в ближайшие десятилетия, очевидно, сохранит лидерство. Природный газ является важнейшим экспортным продуктом и соответственно серьезно участвуют в наполнение казны валютой. Сейчас основной вектор российского экспорта направлен на Европу, однако постепенно наблюдается смещение интереса в сторону стран Азиатско-тихоокеанского региона», — рассказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, что вероятность снижения мирового спроса на нефть — это долгосрочная перспектива.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильного падения мирового спроса на нефть можно не ждать – прогноз