Киев, , 11:24 — REGNUM Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» обсудят прекращение огня в Донбассе. Об этом заявил официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, сообщило информационное агентство УНН.

По его словам, запланировано обсуждение прекращения огня в регионе, обмен пленными, и так называемые «кластеры», способствующие реализации Минских соглашений.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что переговоры состоятся 26 мая 2021 года в формате видеоконференции.

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