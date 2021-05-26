Москва, , 11:20 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об использовании слов «Россия» и «Российская Федерация» в названиях религиозных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования, используются без разрешения, выдаваемого в порядке, установленном правительством РФ, в наименованиях в том числе и религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее 50-и лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, на основании письменного согласия указанной централизованной организации.

Инициатива принимается по обращению Центрального духовного управления мусульман России, отметили в Госдуме.

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