Грозный, , 11:20 — REGNUM Из аэропорта Грозного полетят самолеты в Каир. Столицы Египта и Чечни свяжет авиасообщением авиакомпания Nord Wind, сообщили 26 мая в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный).

Первый рейс вылетит в Каир уже 1 июня. Открыта продажа билетов на него. Рейсы в Египет станут регулярными. Они будут выполняться один раз в неделю — по четвергам, с отправлением в 01:30. Обратный вылет состоится на следующий день в 06:00. В Грозный самолет по расписанию будет прилетать в 10:20 по московскому времени.

Пассажиров будет перевозить самолет Боинг 737−800. Что касается стоимости билетов, то предварительно названа сумма в размере от 12 214 рублей.

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