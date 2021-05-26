Джакарта, , 11:19 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито призвал общественность быть осторожными из-за случаев незаконной вакцинации, сообщает Kompas.

«Я хочу напомнить общественности быть осторожными с некоторыми людьми, которые проводят вакцинацию незаконно. Людям нужно быть более осторожными, участвуя в программе вакцинации», — призвал Вику Адисасмито.

В Индонезии зарегистрированы случаи покупки и продажи нелегальной вакцины от коронавируса.

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