Джакарта, 26 мая 2021, 11:19 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито призвал общественность быть осторожными из-за случаев незаконной вакцинации, сообщает Kompas.
«Я хочу напомнить общественности быть осторожными с некоторыми людьми, которые проводят вакцинацию незаконно. Людям нужно быть более осторожными, участвуя в программе вакцинации», — призвал Вику Адисасмито.
В Индонезии зарегистрированы случаи покупки и продажи нелегальной вакцины от коронавируса.
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