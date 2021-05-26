Москва, , 13:02 — REGNUM Сервис Netflix анонсировал первый оригинальный российский сериал. Информация о нём появилась 25 мая в пресс-релизе компании.

Как говорится в сообщении, проект под названием «Анна К» является современной интерпретацией романа Льва Толстого, в котором «светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи». Главную роль в сериале исполнит актриса Светлана Ходченкова.

Добавим, что дата выхода сериала пока неизвестна. Премьера «Анны К» состоится на платформе Netflix.

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