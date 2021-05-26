Москва, , 11:19 — REGNUM Европейский союз полностью утратил логику и последовательность своих оценок, заявил 26 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

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«В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательностей своих оценок», — сказал Чижов.

Таким образом он прокомментировал реакцию ЕС на инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саммит ЕС вынес решение о запрете полётов самолётов белорусских компаний над странами Евросоюза и о запрете использования ими аэропортов стран содружества.

власти Белоруссии уже пригласили представителей международных авиационных структур ICAO, IATA, EASA к участию в расследовании инцидента с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

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