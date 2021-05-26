Токио, , 11:20 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki оснастит пятидверный Jimny турбомотором от хэтчбека Swift Sport. Об этом сообщается на портале IndianAutosBlog.

Под капотом пятидверного Jimny будет работать турбированный силовой агрегат максимальной мощностью 127 л. с. рабочим объёмом 1,4 литра. «Движок» работает в связке с механической коробкой передач на пять скоростей. Доступна также версия модели с четырехпозиционным «автоматом».

Длина японской модели равна 3850 мм, а её колёсная база составляет 2550 мм. Ширина кроссовера чуть превышает 1640 мм, а высота составляет 1730 мм. Дорожный просвет Suzuki Jimny равен 210 мм.

Производство вседорожника будет налажено на индийском заводе Maruti Suzuki, где уже производится трёхдверные версии Jimny.

Ранее стало известно, что в июне нынешнего года компании Nissan и Suzuki планируют сократить объёмы производства машин. Это связано с дефицитом электронных компонентов, необходимых для сборки машин.

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