Сеул, , 11:23 — REGNUM В апреле 2021 года по Южной Корее мигрировали 593 тыс. человек, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает сокращаться на протяжении четырёх месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (-9738 человек), в Пусане (2085 человек), Тэгу (2291 человек), Ульсане (1140 человек). А чистый приток — в провинции Кёнгидо (12 600 человек), провинции Чхунчхон-Намдо (1180 человек), провинции Кёнсан-Пукто (1133 человек), Сэджоне (721 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 14,1%, что на 0,5% меньше, чем в марте 2021 года.