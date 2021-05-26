Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Президент США Джо Байден направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравление с Днём независимости Грузии, которое отмечают 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Байден пожелал грузинскому народу успехов и усиления независимости, а также пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать прозападные устремления Тбилиси.

«Эта дата даёт возможность заглянуть в будущее. Когда вы, лидеры и граждане Грузии, думаете о продвижении по пути к усилению независимости страны и евроатлантических устремлений, помните, США рядом с вами, — говорится в поздравлении. — Мы также признаём важность идущих извне вызовов, которые есть у Грузии».

Напомним, в Грузии День независимости приурочили к 26 мая 1918 года, когда грузинские националисты, опираясь на поддержку Германии, объявили о независимости Грузинской Демократической Республики. Уже 28 мая германские войска вошли в Тбилиси и другие города и взяли страну под контроль.