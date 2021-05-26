Москва, 26 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Запад хочет пряником вернуть былую способность управляться с Россией в своих интересах, и вверхних слоях российской элиты немало желающих вернуться на этот путь, но онне в интересах России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 мая, комментируя сообщения о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Дядя Сэм. Ок.1890-1920

Как сообщалось ранее, Путин и Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве. Впресс-службе Кремля отметили, что обсуждаться будутвопросы стратегической стабильности, двусторонние отношения, пандемия коронавируса и региональные конфликты. ВБелом домев свою очередь рассчитывают, что встреча поможет«восстановить предсказуемость и стабильность» в отношениях двух стран.

« В сообщении Белого дома о предстоящей российско-американской встрече в верхах ключевой мне представляется фраза о стремлении Вашингтона «восстановить предсказуемость и стабильность» в отношениях между США и Россией. Какую «предсказуемость» и какую «стабильность» американцы хотят восстановить? По положению на какое время?

Ельцинско-козыревское? Или начала 2000-х годов, когда наша страна под давлением США согласилась на западные подходы к расширению НАТО и ЕС уже на территорию бывшего СССР? Когда по просьбе Буша-младшего руководство России делало «шаги навстречу» прибалтам, обернувшиеся потом их территориальными претензиями к нам и нынешним наращиванием военного присутствия НАТО на их территориях? Когда мы до 2014 года стабильно спокойно взирали на прозападный дрейф Украины и Закавказья?..

В 2014 году чаша терпения была переполнена, а попытки США и их союзников из ЕС вернуть «стабильность» санкциями результатов не дали.

Итак, не должно быть никакого «возврата» ни к чему, что было в российско-американских отношениях в прошлом. Запад сегодня хочет пряником вернуть былую способность управляться с Россией в своих интересах. В верхних слоях российской элиты есть немало желающих вернуться на этот путь. Этот путь не в интересах России, не в интересах нашего народа.