Обнинск, Калужская область, , 11:39 — REGNUM Пожилая жительница Северного Кавказа получила 297 тысяч рублей алиментов от сына, который проживает в Обнинске. Об этом 26 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Мужчина выплатил алиментный долг родной матери, чтобы выехать за границу. Ранее суд обязал нерадивого сына выплачивать алименты на содержание своей матери-пенсионерки, которая проживает в одной из республик Северного Кавказа. В связи с тем, что гражданин недобросовестно и не в полной мере исполнял долговые обязательства, у него копилась задолженность. К маю 2021 года она достигла почти 300 тысяч рублей. Судебные приставы применяли к неплательщику все предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения. Решающим моментом в вопросе выплаты долга стало временное ограничения мужчины в праве выезда за пределы страны.

«Ограничение на выезд было снято с должника, и теперь он может спокойно выехать из страны по своим рабочим вопросам. Дальнейшее исполнение им своих долговых обязательств будет находиться на контроле у обнинских судебных приставов», — отметил Артём Залогин.

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