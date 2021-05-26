



Рис. 1. Показатели МСЗ в Наро-Фоминском районе МО по данным ОВОС, вынесенного на общественные слушания

Доклад доцента Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), кандидата физико-математических наук Валерия Витальевича Сосновцева «Неожиданное открытие при посещении новейшего мусоросжигательного завода в Швецарии» на заседании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов REGNUM — РАЕН 28 июня 2018 года.

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Уважаемые участники совета, мой доклад связан с проектом мусоросжигательного завода, который предполагается построить в деревне Могутово Наро-Фоминского района Московской области.

Известно, что в 2015 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» было подписано трехстороннее соглашение между Московской областью, государственной корпорацией «Ростех» и концерном Hitachi Zosen Inova о строительстве в Московской области 15 мусоросжигающих заводов (МСЗ), перерабатывающих по 700 тыс. тонн мусора в год каждый. Исполнителями предпринимаются большие усилия, чтобы как можно быстрее начать строительство четырёх пилотных МСЗ первой очереди проекта.

Если посмотреть на карту, то эти четыре завода предполагается разместить по углам Московской области. Один из МСЗ хотят построить рядом с деревней Могутово в 8 км от Наро-Фоминска. И пару месяцев назад в интернете появилась возможность изучить ОВОС, то есть результаты оценки воздействия на окружающую среду этого завода.

Сейчас я вам предлагаю рассмотреть некий экстракт из ОВОС Наро-Фоминского МСЗ, который, как уже было сказано, является одним из четырёх пилотных заводов.

На Рис. 1 можно видеть, что у нас забирает и что нам выдаёт мусоросжигательный завод. Он у нас забирает 700 тыс. тонн мусора в год и, кроме того, по моей оценке, около 1 км3 кислорода, который нужен для того, чтобы окислить органику в этом мусоре.

Рис. 1. Показатели МСЗ в Наро-Фоминском районе МО по данным ОВОС, вынесенного на общественные слушания

Что он нам выдает? Он нам выдает 240 тыс. тонн шлака — это приблизительно 38% от веса мусора, который приходит на завод. Шлак имеет 4-й класс опасности, то есть он безопасен — так утверждает ОВОС. МСЗ также выдает чуть больше 20 тыс. тонн золы 3-го класса опасности. А это уже опасное вещество, и с ним нужно обращаться очень аккуратно. Завод в результате окисления топлива дает углекислый газ в количестве около 1 км3 в год, что соответствует 1,06 млн тонн СО 2 . Это уходит в воздух. Всего, в соответствии с ОВОС, в воздух выбрасывается набор из 46 веществ, большая часть из которых рождается в процессе сжигания мусора. Таких веществ всего будет около 2,5 тыс. тонн в год. И часть из них — это так называемые диоксины и фураны — вещества крайне опасные для здоровья человека. Диоксины опаснее, чем стандартное боевое отравляющее вещество типа зарина, на 2−4 порядка.

По проекту МСЗ выдаёт ещё 100 МВт тепловой энергии, которая уходит в воздух. По моим оценкам, это очень просто определить по материалам ОВОС. Полная тепловая мощность завода 200 МВт. Из них, как говорят авторы ОВОС и авторы проекта, 85 МВт приходятся на электрическую энергию (кстати, очень дорогую), 115 МВт — на тепловую. Если вычесть энергию, которая будет использована МСЗ для обеспечения собственных нужд, то получается, что 100 МВт — это достаточно для круглогодичной подачи тепла в 10 тыс. городских квартир. И такая тоже оценка: 1 000 тонн воды эта энергия за час доводит до температуры кипения. Это серьезная мощность.

Руководители федерального проекта «Чистая страна» и администрация ООО АГК 1, которая выбрана по конкурсу строителем четырёх подмосковных МСЗ, многократно декларировали в СМИ, что пилотные МСЗ Московской области будут абсолютно идентичны новейшим проектам МСЗ Hitachi Zosen Inova в Швейцарии.

На один из таких заводов, построенный в 2015 году в швейцарском кантоне Люцерн, в целях рекламы «АГК-1» были организованы, по-моему, уже три ознакомительные поездки для представителей общественности Подмосковья, в одной из которых я принял участие. Это очень красивый завод, его посещение действительно оставляет сильное впечатление.

МСЗ Renergia по проекту HZI, построенный в г. Перлен кантона Люцерн в Швейцарии в 2015 году

Во время этой поездки мне удалось получить в правительстве кантона презентации докладов бывшего руководителя департамента отходов министерства защиты окружающей среды Швейцарии Ганса-Петера Фарни, в которых я нашёл данные по выбросам МСЗ в г. Перлене, гарантированные проектом и фактические полученные с начала эксплуатации завода. Зная значения выбросов по ОВОС, разработанного для проекта МСЗ в д. Могутово Наро-Фоминского района Московской области, я сделал две сравнительные таблицы, в которых сведены данные по швейцарскому и российскому заводам.

В первой таблице сравниваются выбросы вредных веществ двух мусоросжигающих заводов Hitachi Zosen Inova AG, один из которых планируется построить в Наро-Фоминском районе Московской области, а другой уже функционирует в Швейцарии с 2015 года в г. Перлен.

Табл. 1. Соотношение удельных выбросов мусоросжигающих заводов Hitachi Zosen Inova: работающего в г. Перлен (Швейцария) и проектирующегося для Наро-Фоминского района Московской области.

Вредное вещество

Макс. выбросы по проекту МСЗ Могутово

Макс. выбросы по проекту МСЗ Perlen

Фактические выбросы на МСЗ Perlen

Превышение МСЗ Могутово надМСЗ Perlenпо проекту

Превышение МСЗ Могутово надМСЗ Perlenпо факту

60

4

2,7

15

21

200

6

1

33

200

200

40

19

5

10

30

1

0,2

30

150

0,05

0,005

0,0025

10

20

Во втором столбце Табл. 1 приведены удельные показатели (в мг на куб. м) выбросов вредных веществ из ОВОС МСЗ «Могутово», а в следующих двух столбцах — гарантированные концентрации выбросов по проекту МСЗ в г. Перлен в Швейцарии. Следующие колонки — это отношение уровней выбросов российского МСЗ к проектным и реальным выбросам швейцарского завода. Посмотрите, какую «забавную» ситуацию мы получаем. По диоксиду серы превышение выбросов на предполагаемом заводе в Могутово более чем в 30 раз превышает проектные максимальные выбросы для МСЗ в Перлене. По пыли — в 30 раз, по ртути — в 10 раз. Если предполагаемые выбросы Наро-Фоминского МСЗ (которые со 100-процентной вероятностью в реальности будут выше) соотнести с реальными выбросами на швейцарском заводе, то соотношения увеличиваются на порядок.

Хочу подчеркнуть, что данные, фигурирующие в Табл. 1, — официальные. Я ничего не придумывал. Оценки по российскому МСЗ взяты из в табл. 5.1.1 ОВОС, швейцарские, как я уже говорил, из доклада бывшего министра экологии Швейцарии.

В следующей таблице я сравнил общие технико-экономические показатели российского и швейцарского проектов. Красным выделены параметры, на которые надо обратить особое внимание.

Табл. 2. Технико-экономические параметры МСЗ Могутово в России и МСЗ Перлен в Швецарии.

Параметры

МСЗ кантона Люцерн

МСЗ Могутово

700*

37*

12,2 *

2,53 *

около 300*

около 200

75 *

14

72*

около 40

98 *

Сейчас мы эти показатели обсудим. Первый интересующий нас параметр — использование воды. Утверждается, что технологии совершенно одинаковые. И на экскурсии по МСЗ мы спросили сопровождавшего нас инженера о том, как используется на их заводе вода. Он ответил, что на этом заводе вода в технологическом цикле не участвует. Это просто хладагент, который охлаждает некоторые элементы работающего оборудования. А в проекте для России вода участвует в технологическом цикле и соприкасается со сжигаемым мусором». Когда я об этом несоответствии проектов спросил генерального директора АГК-1 Игоря Тимофеева, который также участвовал в нашей экскурсии, то он ответил: «Этого не может быть!» Но это есть — это есть в ОВОС.

Следующий интересный параметр — это тепловая мощность. Завод в Швейцарии производит не только электричество, но ещё и тепло для отопления домов и теплиц. И практически все тепло, которое он производит, используется. Мощность завода в Могутово — 200 МВт, из которых 100 МВт предполагается выбрасывать в атмосферу.

По показателю отношения веса шлака к весу сжигаемого мусора МСЗ в Могутово также будет уступать своему швейцарскому «двойнику» в два раза (38% против 18%).

Еще очень интересный момент. Декларируется, что завод даст Московской области дополнительные рабочие места. Если посмотреть материалы ОВОС, то выясняется, что общее количество людей, которые будут работать на заводе, достигает 200 человек, смена — 72 человека. 72 человека у нас и 14 человек у них, разница заметная.

Дальше — расположение завода. Что характерно для швейцарских МСЗ? Из-за того, что, как декларируется, выбросы их очень низки, располагаются они в местах, куда удобно подвозить мусор. Здесь работает в первую очередь логистика. Наш МСЗ Могутово прячут в лесу на расстоянии 10 км от трассы Москва — Киев. Очень интересно, я про это дальше расскажу.

Ещё один интересный момент в таблице — стоимость завода. 200 млн швейцарских франков — это стоимость швейцарского завода, который утилизирует 220 тыс. тонн мусора в год. По данным СМИ, каждый МСЗ для Подмосковья обойдётся в 35 млрд руб., что в переводе на франки составляет около 600 млн. Величина удельных капитальных затрат на переработку тонны мусора у нас и в Швейцарии оказывается практически одинаковой. Что странно, вообще говоря. Не может стоимость завода расти прямо пропорционально объему мусора, который он утилизирует. Это уже подозрительно, я вам скажу.

Таким образом, швейцарский завод Hitachi Zosen Inova — действительно хороший завод с точки зрения уровней выбросов опасных веществ. Но нам подсовывают совсем другой завод, который в несколько раз превосходит по опасным выбросам предполагаемые швейцарские заводы. При этом «РТ-инвест» и АГК-1 просто лгут всем нам: гражданам России, правительству, жителям территорий, рядом с которыми собираются построить опасные мусоросжигающие заводы. Для этого развёрнута агрессивная дезинформационная кампания, задача которой убедить всех в том, что в России по проекту «Чистая страна» собираются построить новейшие швейцарские заводы (см. образец такой пропаганды — статью МК от 27 апреля 2018 года «Не так страшен МСЗ, как его малюют»).

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Что нас поражает

1. Выбор места для строительства у д. Могутово в лесу, на расстоянии 10 км от трассы Москва — Киев. Возникает впечатление, что завод зачем-то прячут.

2. Уничтожение леса на участке будущего строительства МСЗ, что незаконно было сделано еще до появления ОВОС в конце 2017 года совершенно варварским способом. Для «обоснования» вырубки леса глава администрации Наро-Фоминского района внес противоречащие федеральному закону «Об охране окружающей среды» поправки в положения «О выдачи разрешений на вырубку».

3. Необъяснимое равнодушие государственных кураторов, ответственных исполнителей и инвесторов проекта «Чистая страна» к расточительному использованию тепла проектируемых российских МСЗ: более половины энергии, вырабатываемой на которых, предполагается сбрасывать в атмосферу. Для чего тогда были введены «зелёные» тарифы, за счёт чего и за какой срок планируется окупить заводы?

4. Отсутствие источника воды. Для работы МСЗ Могутово почему-то оказалось нужна вода, которая, как выяснилось, участвует в технологическом цикле. Для обеспечения технологических нужд МСЗ предлагается протянуть из пос. Озёрный, который расположен на расстоянии 10 км от предполагаемого места строительства, водопровод. Далее эту воду, якобы очищенную, на заводе нужно куда-то девать. Для решения этой задачи предполагается построить еще один, также длиной 10 км, через который вода будет сливаться в очистные сооружения Наро-Фоминска, которые и без того уже перегружены.

5. Для работы МСЗ также потребуется газ в качестве топлива. Для чего он нужен, по моему мнению? Мусор имеет разную теплопроводную способность. Она колеблется в два раза, как написано в ОВОС, от 12 МДж/кг до 6. Если она опускается ниже 6, то включаются дополнительные горелки, которые должны держать температуру 1200о, которая необходима для работы этого завода и для обеззараживания органики, которая вылетает через выхлопную трубу. Общее количество сжигаемого газа по приблизительным расчётам обеспечивает приблизительно 50% энергии, вырабатываемой на МСЗ. Но тогда получается, что по «зелёным» пятикратным тарифам будет оплачиваться половина электроэнергии МСЗ, полученной с помощью сжигания природного газа. Как это квалифицируется по УК РФ?

6. Самый печальный факт связан с тем, что МСЗ Могутово расположен почти в центре рекреационной зоны. На расстоянии 2 км от трубы расположено восемь СНТ, где с весны по осень трудятся, работают на участках около 3000 человек. В радиус 5 км вокруг завода попадает 16 СНТ и часть г. Наро-Фоминска. По оценкам наших экспертов, всего на этой территории в течение лета и круглый год находятся 50 000 человек.

7. И ещё один анекдотичный момент. То, что предполагается вывозить золу и шлак в объеме 260 тыс. тонн в год на специализированный полигон в г. Томск на расстояние 3000 км от Москвы.

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27 апреля 2018 года в Наро-Фоминске провели общественное обсуждение ОВОС, текст которого доступен в интернете для ознакомления. По мнению экологов, жителей Наро-Фоминска и деревень Афанасовка, Савеловка, Могутово, садоводов 16 СНТ, ОВОС выполнена на крайне низком уровне. Участниками слушаний был подготовлен большой список вопросов и замечаний. Но в релизе, который был выпущен 30 апреля 2018 года, они, естественно, не были учтены.

Сами обсуждения ОВОС были проведены с нарушениями. Представителей общественности и независимых экспертов перебивали, на их вопросы не отвечали. Были организованы безумные какие-то овации. Организовано всё было очень плохо. Но официально считается, что слушания состоялись. Главный итог слушаний в Наро-Фоминске, по мнению людей, с которыми я общаюсь, состоит в том, что власти категорически не хотят слушать людей.

Уже три месяца мы не можем получить результатов историко-культурной экспертизы по МСЗ Могутово, которая должна проводиться властями Московской области и которая по закону является обязательной частью ОВОС. Оказывается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил выкинуть этот документ из списка.

До сих пор мы не можем получить для общественной экспертизы документы проекта завода. Нам их не дают под совершенно надуманным лозунгом: «Это коммерческая тайна!» Это безобразие просто, так как речь идет об объекте первого класса опасности. Возникает коллизия, которая просто разрешается по закону: либо полная информация по проекту особой опасности, либо никакого проекта вообще и пошли вон.

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Наши предложения

1. Приостановить директивную кампанию строительства МСЗ необоснованной мощности без альтернативной технической политики. При отсутствии раздельного сбора мусора, в условиях зачаточной сортировки сжигание несортированных отходов может привести к экологической катастрофе.

2. Пересмотреть схему обращения с отходами Московской области как нарушающую нормы законодательства, законы РФ и, в частности, ст. 42 Конституции РФ и ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» в части реализации проектов по строительству МСЗ в Московской области.

3. Организовать обсуждение и выбор современных технологий утилизации мусора с привлечением независимых и грамотных технологов, экологов, врачей, экономистов и других специалистов сопредельных ведомств. Такие профессионалы, как Л. М. Шубов, А. С. Пешков, уже выразили желание работать с нами.

4. Подойти к проблеме утилизации мусора не с узковедомственных позиций «освоить ресурсы», а с государственной позиции: мусор — смесь ценных для вторичной переработки компонентов. Переработка мусора с изъятием ценных компонент и отделением вредных для дальнейшей переработки компонент — это задача отдельной мощной государственной отрасли промышленности.

5. Приступить к реализации программы раздельного сбора мусора. Это соответствует государственной стратегии в области переработки отходов и обеспечивает, в соответствии с данными мирового опыта, кардинальное снижение потока ТБО. После максимального выделения полезных компонентов и отделения вредных будет получен качественно другой мусор.

6. Показательно, с информированием общественности наказать чиновников, принявших преступное решение о вырубке 16 га леса у дер. Могутово Наро-Фоминского городского округа.

7. Обязать компанию АГК-1, выполнившую варварскую вырубку леса, высадить за свой счет 16 га леса на месте вырубки, с переводом этого участка обратно в Гослесфонд,

8. Принять меры по прекращению однобокого, предвзятого, нездорового освещения в СМИ ситуации в сфере обращения с ТБО исключительно с позиций строительства МСЗ.