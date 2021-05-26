Казань, , 11:25 — REGNUM В Татарии за минувший день зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Такие показатели заболеваемости сопоставимы с началом октября 2020 года. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 21 327 случаев заражения, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 18 264 ковид-пациента, за сутки выписались 55 человек. Скончались с начала пандемии 493 носителя вируса, трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании в Госдуме 18 мая спикер Вячеслав Володин сообщил о еще пяти депутатах, заразившихся заразились коронавирусом. Три депутата от КПРФ, два — от «Единой России».

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