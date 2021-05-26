Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет завершить карьеру в этом клубе. Об этом 26 мая он заявил на пресс-конференции.

«Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру», — сказал Овечкин.

Он добавил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с «Вашингтоном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин не сыграет за сборную России по хоккею на чемпионате мира из-за многочисленных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021