Москва, 26 мая 2021, 12:30 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось тридцатое заседание Экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии»
Вопросы для обсуждения:
- Социально-экономические и политические факторы, влияющие на начало кампании.
- Затухание протеста и его причины.
- Парламентские партии на старте кампании: рейтинги, активность, мобилизационные возможности.
- Праймериз «Единой России»: кадровое обновление и конкурентные округа.
- Работа над «Народной программой» и отчётом «Единой России»: общая логика и социальные акценты.
- Непарламентские партии на старте кампании. Произошла ли их сегментация на «проходных» и «непроходных»?
- 4 сценария АПЭК и другие вероятные сценарии кампании-2021.
Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
Участники мероприятия:
- Орлов Дмитрий Иванович — председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»;
- Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;
- Гусев Дмитрий Геннадьевич — председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group;
- Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;
- Жаров Максим Викторович — политолог;
- Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;
- Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова;
- Климанов Владимир Викторович — директор Института реформирования общественных финансов;
- Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;
- Максимов Андрей Альбертович — руководитель компании «Максимов консалтинг»;
- Марков Сергей Александрович — директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ;
- Минтусов Игорь Евгеньевич — президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»;
- Сучков Евгений Борисович — директор Института избирательных технологий;
- Тихонов Андрей Викторович — эксперт Центра политического анализа;
- Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий;
- Шаповалов Владимир Леонидович — заместитель директора Института истории и политики МПГУ;
- Шемякин Владимир Васильевич — политолог.