Москва, 26 мая, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началось тридцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Круглый стол «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии»

Тема заседания: «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии»

Вопросы для обсуждения:

  • Социально-экономические и политические факторы, влияющие на начало кампании.
  • Затухание протеста и его причины.
  • Парламентские партии на старте кампании: рейтинги, активность, мобилизационные возможности.
  • Праймериз «Единой России»: кадровое обновление и конкурентные округа.
  • Работа над «Народной программой» и отчётом «Единой России»: общая логика и социальные акценты.
  • Непарламентские партии на старте кампании. Произошла ли их сегментация на «проходных» и «непроходных»?
  • 4 сценария АПЭК и другие вероятные сценарии кампании-2021.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Участники мероприятия:

  • Орлов Дмитрий Иванович — председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»;
  • Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;
  • Гусев Дмитрий Геннадьевич — председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group;
  • Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;
  • Жаров Максим Викторович — политолог;
  • Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;
  • Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова;
  • Климанов Владимир Викторович — директор Института реформирования общественных финансов;
  • Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;
  • Максимов Андрей Альбертович — руководитель компании «Максимов консалтинг»;
  • Марков Сергей Александрович — директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ;
  • Минтусов Игорь Евгеньевич — президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»;
  • Сучков Евгений Борисович — директор Института избирательных технологий;
  • Тихонов Андрей Викторович — эксперт Центра политического анализа;
  • Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий;
  • Шаповалов Владимир Леонидович — заместитель директора Института истории и политики МПГУ;
  • Шемякин Владимир Васильевич — политолог.