Москва, 26 мая, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началось тридцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Круглый стол «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии»

Тема заседания: «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии»

Вопросы для обсуждения:

Социально-экономические и политические факторы, влияющие на начало кампании.

Затухание протеста и его причины.

Парламентские партии на старте кампании: рейтинги, активность, мобилизационные возможности.

Праймериз «Единой России»: кадровое обновление и конкурентные округа.

Работа над «Народной программой» и отчётом «Единой России»: общая логика и социальные акценты.

Непарламентские партии на старте кампании. Произошла ли их сегментация на «проходных» и «непроходных»?

4 сценария АПЭК и другие вероятные сценарии кампании-2021.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Участники мероприятия: