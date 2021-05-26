Тегеран, , 11:17 — REGNUM На пост председателя Меджлиса (парламента) Ирана переизбрали депутата от Тегерана Мохаммада Багеар Галибафа. Об этом 26 мая сообщает агентство ISNA.

Уточняется, что за переизбрание Галибафа отдали свои голоса 230 народных избранников страны, в то время как за другого кандидата на данный пост, Ферейдуна Аббаси, было отдано только 18 голосов депутатов иранского парламента.

Отметим, Мохаммад Багер Галибаф в первый раз был избран председателем законодательного органа Ирана в конце мая минувшего года.