Красногорск, 26 мая, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил иск ИФНС России по г. Солнечногорску и ввёл в отношении АО «Солнечногорский завод металлоизделий» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 16 ноября 2021 года. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В реестр кредиторов включены претензии ИФНС на сумму 7 650 508,2 рубля. Временным управляющим с вознаграждением 30 тыс. рублей в месяц назначен участник союза АУ «Созидание» Леонид Бородкин.

Напомним, дело рассматривалось с начала февраля 2021 года. Это была не первая попытка начать процедуру несостоятельности в отношении данного предприятия. В 2018 году завод уже был под наблюдением, которое позднее перешло в конкурсное производство, но его прекратили летом 2020 года.