Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Полиция Петербурга начала масштабную проверку в сфере таксомоторных перевозок после череды криминальных происшествий с участием таксистов. С городских улиц изъяты 159 «небезопасных» автомобилей такси, водители-нелегалы привлечены к ответственности. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Рейд по выявлению нелегальных такси прошел 25 мая на территории всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Только за один день полицейские проверили около двух тысяч автомобилей, среди которых большая часть относится к агрегаторам такси. Как оказалось, 163 таксиста выполняли онлайн-заказы, не имея при этом лицензии.

«Цель мероприятия обусловлена, прежде всего, участившимися в последнее время случаями криминальных проявлений со стороны таксистов, зарегистрированных на сервисах онлайн-заказов», — пояснили в полиции.

Все нарушители привлечены к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии»).

«Подавляющее большинство таксистов оказались мигрантами, 25 из них в принципе не имели патента и, как следствие, права работать в сфере таксомоторных перевозок, — уточнили в Главке МВД. — Кроме того, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, и выявили 340 различных нарушений правил дорожного движения».

Результатом рейда стало изъятие с улиц города 159 автомобилей такси, используемых с различными нарушениями действующего законодательства.