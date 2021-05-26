Москва, , 11:13 — REGNUM За истекшие сутки в Москве выявлено 2416 случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 мая в столичном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Подтверждено 2416 новых случаев заражения, госпитализированы 965 человек, скончались 62 пациента», — рассказали в штабе.

За сутки московские врачи выписали 2520 ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1 049 246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 27 человек, с начала 2021 года — у 5457.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии за сутки выявили 27 носителей коронавируса