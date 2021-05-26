Краснодар, , 11:12 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 93 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 26 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем накануне, 25 мая.

«В Краснодаре выявили 20 случаев, в Анапе — 10, в Тихорецком районе — восемь. В Тимашевском районе заболели семь человек, в Северском и Абинском — по шесть, в Армавире и Туапсинском районе — по пять. По четыре новых пациента в Сочи и Геленджике, по три — в Красноармейском, Славянском и Белоглинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

На 26 мая в Краснодарском крае зарегистрирован 47 951 случай заражения корнавирусом, выздоровели 42 956 пациентов, скончались 2968 человек. В ковид-стационарах Кубани продолжают лечение 1032 пациента, 51 из них находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. Дома лечатся 995 пациентов.