Москва, , 11:12 — REGNUM Перед властями РФ может встать проблема роста ставок отдельных налогов или сокращения действия тех или иных налоговых льгот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал рекомендацию главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина не повышать налоги в ближайшее время.

«Действующие основные направления бюджетно-налоговой политики до 2023 г. в целом не предусматривают радикальных изменений в повышении ставок налогов, — сказал Ахмадеев. — [Но] Если заложенные на текущий год плановые показатели расходов консолидированного бюджета не удастся в полной мере покрыть за счет текущих налоговых поступлений, то, естественно возникнет проблема или в увеличении ставок отдельных налогов, или в сокращении действия налоговых льгот, имеющих четкую отраслевую специфику».

При этом, как пояснил экономист, до 2023 года ставки отдельных налогов могут вырасти.

«Например, это повышение ставок по НДПИ на ряд прочих полезных ископаемых и НДД и ежегодное повышение ставки акциза на табачную продукцию», — призвал не забывать Ахмадеев.

По его мнению, для достижения соответствующих показателей плана национальных целей развития уже введен ряд налоговых инициатив, но эти меры не должны быть исчерпывающими.

«В частности, для субъектов малого бизнеса — организаций с 2021 года так и не предоставлено никакой альтернативы в применении спецрежимов после отменённого ЕНВД», — заметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что налоговая сфера в России должна стать более стабильной и предсказуемой.

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