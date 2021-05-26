Уфа, , 11:15 — REGNUM Сотрудник нефтяной компании в Башкирии спас человека от напавшего медведя. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что оператор по добыче нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» возвращался на базу после проведения профилактических работ на одной из скважин в Караидельском районе. По пути автомобиль, в котором он ехал, остановился.

«Водитель вышел, я остался в кабине, просматривал новости в телефоне. Вдруг слышу — рёв. У меня сразу вырвалось: «Ирек, беги!». Тут же открыл дверь кабины и вижу, что медведь уже повалил водителя на землю, навис над ним и наносит удары. Выпрыгнул из «КАМАЗА», схватил на лету попавшуюся под руку монтировку и швырнул в зверя. Опасался попасть в товарища, поэтому метнул немного в сторону и стал громко кричать. Монтировка попала в дерево рядом с медведем. Видимо, звук этого удара вкупе с криками вспугнули животное: медведь отпрянул в сторону», — приводит пресс-служба слова сотрудник нефтяной компании.

В результате нападения водитель получил серьезные травмы. Нефтяник донес его до автотранспортного средства, оказал ему первую медицинскую помощь, вызвал на помощь скорую помощь.

«Нападение произошло на территории Благовещенского района. Учитывая удаленность места происшествия от больницы, «Башнефть-Добыча» оперативно направила за пострадавшим автомобиль со своей ближайшей производственной базы. Забрав нуждающегося в экстренной помощи водителя, автомобиль поехал навстречу машине скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, сейчас состояние водителя стабилизировано, он идет на поправку и проходит курс реабилитации.