Кызыл, , 11:11 — REGNUM Проезд легковых автомобилей по дороге Кызыл — Сарыг-Сеп в Туве закрыт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, в результате подъёмы уровня воды в реке Енисей, в двух местах произошёл перелив воды через дорожное полотно.

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Протяжённость переливов достигает 30 метров, глубина — 15−20 см.

Напряжённой остаётся ситуация на трассе Кызыл — Бай-Хаак. Как отмечается, в связи с повышением уровня реки Дурген, возникла угроза подтопления и разрушения дороги. В настоящее время специалисты проводят отсыпку дороги.

«В связи с непогодой жителей и гостей республики просим соблюдать меры безопасности, автомобилистов, ограничить поездки на личном транспорте», — отметили в ведомстве.

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