Москва, , 11:10 — REGNUM Российских туристов готовы принять 47 стран, но только 16 из них реально открыты для туристических поездок граждан РФ на тех или иных условиях, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР пояснили, что открытие авиасообщения с российской стороны или наличие прямых авиаперевозок не говорят о доступности направлений для российских туристов.

По данным на 26 мая туристы из России могут въехать на отдых в такие страны как: Абхазия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.

Не готовы пока принимать туристов из РФ с официально открытым с российской стороны авиасообщением 12 стран — Австрия, Азербайджан, Вьетнам, Германия, Индия, Исландия, Катар, Мальта, Саудовская Аравия, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Южная Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, в которые могут поехать российские туристы во время пандемии коронавируса.

Читайте подробнее: АТОР опубликовала список стран, разрешённых для въезда туристов из России