Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Инфекционные койки для пациентов с коронавирусом в Казахстане заполнены на треть. Об этом 26 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Глава правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизировалась — индекс репродуктивности вируса снизился до 0,94, инфекционные отделения заполнены на 33%, реанимационные — на 25%.

Мамин также представил результаты работы по обеспечению занятости населения. В рамках плана занятости на 2021 год выделено 300 млрд тенге ($703 млн). Планируется создать 35,6 тыс. рабочих мест.

Отметим, по состоянию на 26 октября в Казахстане выявили 378 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 1739 — за минувшие сутки.