Москва, , 11:16 — REGNUM Власти Риги проявили неприкрытое неуважение к российской государственной символике, когда заменили флаг РФ на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 26 мая.

«Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений», — отметила Захорова.

Действия латвийской стороны, добавила она, указывают на попытки всеми силами закрепиться в рядах недружественных России государств. Если таков осознанный выбор Риги, Москва сделает свои выводы.

24 мая Рижская дума объявила о замене на символику ОКР российских флагов, которые украшают город вместе с флагами других стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею.