Ставрополь, , 11:08 — REGNUM На Ставрополье устраняют последствия сильного ливня, обрушившегося на столицу края и прилегающие территории 25 мая. Подтоплены несколько дачных участков, парковки автотранспорта, цокольные и подвальные этажи зданий в городе Ставрополе.

Власти города приступили к оказанию помощи населению. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram мэр города Иван Ульянченко. По его словам, ливень с градом особенно навредил Юго-Западному району.

Он также рассказал, что специалисты «Водоканала» и сотрудники МЧС производят откачку воды от дворовой территории домов на проспекте Российском и на улице 45-я Параллель. Предварительно известно, что в результате стихии никто из граждан не пострадал.

Для оказания помощи горожанам в администрации города собираются заявки пострадавших. В частности, уже поступило более 20 обращений, в том числе от жителей Промышленного, Ленинского и Октябрьского районов, в которых говорится о подтоплении дворов, подвалов, гаражей, магазинов.

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