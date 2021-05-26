Париж, , 11:11 — REGNUM Новым директором Лувра будет назначена глава парижского музея Орсэ и музея Оранжери Лоранс де Кар. Об этом 26 мая сообщает министерства культуры Франции.

При этом Лоранс де Кар станет первой в истории женщиной, которая заняла данный пост.

«Президент Республики (Эмманюэль Макрон) по предложению министра культуры республики Розлин Башло назначает Лоранс де Кар на должность президента-директора музея Лувр», — говорится в сообщении.

Помимо того, в нем указывается, что новый директор Лувра начнет исполнять свои обязанности с 1 сентября текущего года. Вместе с тем, также известно, что на данную должность претендовали нынешний директор музея Жан-Люк Мартинез и глава парижского Музея Пикассо Лоран Ле Бон.

Отметим, Оранжери Лоранс де Кар является специалистом по искусству XIX — начала XX вв. Она начала работать в музее Орсэ куратором живописи и в 2014 году была назначена директором музея Оранжери, а в 2017 году — директором музея Орсэ.