Москва, , 11:07 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8373 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения зафиксированы в 83 субъектах Федерации, у 12,1% пациентов не оказалось клинических проявлений болезни. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург.

За сутки от коронавирусной инфекции в стране умерли 406 человек, выздоровели 9135 ковид-пациентов.

Уточняется, что суммарно с начала пандемии в России зафиксированы 5 026 168 случаев заражения коронавирусом.