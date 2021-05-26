Динский район, Краснодарский край, , 11:07 — REGNUM На срок в три месяца приостановлена работа цеха сахарного завода в Динском районе Краснодарского края, сообщили 26 мая в пресс-службе УФССП по региону.

Решение об административном приостановлении деятельности по эксплуатации производственного объекта «Сеть газораспределения жомосушильного отделения» на срок 90 суток вынес ранее Динской районный суд Краснодарского края. Решение принято на основании материалов, предоставленных Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Надзорный орган выявил ряд нарушений в жомосушильном отделении предприятия, был составлен протокол по ст. 9.1. КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В рамках исполнительного производства ведущий судебный пристав-исполнитель Динского районного отделения ГУ ФССП России выехал на предприятие и проконтролировал приостановку деятельности объекта. Сейчас работа жомосушильного отделения не ведется.