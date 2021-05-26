Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM На фестивале уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге займутся благоустройством городских дворов. Об этом сообщили организаторы ежегодного мероприятия.

Начат сбор заявок от жителей. По итогу будут выбраны четыре двора, за преображение которых возьмутся уличные художники. Также на местах пройдут турниры по настольным играм, раздача книг, мастер-классы и другие акции.

«Мы верим, что такой проект потенциально может изменить образ целой страны», — считает организатор фестиваля Анна Клец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям Екатеринбурга дали возможность выбрать, где разместить новые рисунки авторства уличных художников.

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